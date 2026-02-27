Arrestato il burundese legato all’omicidio di tre suore italiane | i

Un uomo di 50 anni originario del Burundi è stato catturato a Parma dopo dodici anni di indagini. La sua presenza è collegata a un episodio avvenuto nel 2014 in Burundi, dove tre suore italiane sono state uccise. L’arresto arriva nel corso di un’operazione condotta dalle autorità italiane, che proseguono con le verifiche sul suo coinvolgimento.

Un arresto dopo dodici anni. Un cittadino burundese di 50 anni, Guillaume Harushimana, è stato arrestato a Parma con l'accusa di aver partecipato al triplice omicidio di tre suore italiane avvenuto nel settembre 2014 a Bujumbura, in Burundi. Le vittime erano suor Olga Raschietti, 83 anni, suor Lucia Pulici, 75 anni, e suor Bernardetta Boggian, 79 anni, tutte appartenenti all'ordine delle Saveriane. Le indagini, coordinate dalla Procura di Parma, hanno ricostruito un quadro di responsabilità che lega Harushimana a un ruolo chiave nella pianificazione del massacro, con presunti legami con la polizia segreta burundese. Le suore furono uccise nella sede della missione nel quartiere Kamenge di Bujumbura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

