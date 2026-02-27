Armi esplosivi e auto rubate in un complesso videosorvegliato | blitz della guardia di finanza

Le forze della Guardia di Finanza hanno effettuato un blitz in un complesso immobiliare nell’agro di Trani, dove sono state sequestrate armi, munizioni, due ordigni esplosivi artigianali e pezzi di auto rubate. L’operazione ha portato alla scoperta di materiali illeciti nascosti all’interno della proprietà. Nessuna persona è stata arrestata durante questa operazione.

Armi, munizioni, due ordigni esplosivi artigianali e componenti di auto rubate nascosti all'interno di un complesso immobiliare nell'agro di Trani. È il bilancio di un'operazione condotta dai militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari, nell'ambito delle attività di.