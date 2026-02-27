Argento azzurro a Tbilisi | la spada U20 firma la giornata

Durante i Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026, nella penultima giornata della competizione e con l’apertura dei Team Event Under 20, l’Italia ha conquistato una medaglia d’argento nella spada maschile. La squadra italiana ha portato a casa il risultato in questa disciplina, contribuendo alla giornata di gare. La competizione si è svolta nella città di Tbilisi.

Ai Campionati Europei Giovani di Tbilisi 2026, nella penultima giornata della rassegna e all’apertura dei Team Event Under 20, l’Italia centra un risultato di prestigio, l’argento nella spada maschile. Nella stessa giornata arrivano anche due piazzamenti per le formazioni femminili: quinto posto nella sciabola e settimo nel fioretto, segnali in vista dell’ultimo atto della competizione. Il quartetto Cristiano Senza, Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat ed Ettore Leporati interpreta una gara di grande intensità, guidato in panchina dai tecnici Francesco Capanna e Mario Renzulli. Negli ottavi l’Italia ha superato l’Estonia 45-36; nei quarti invece è arrivata l’impresa, perché sotto di sette stoccate all’inizio dell’ultima frazione contro la Russia, la squadra azzurra è rientrata fino al 44-43 decisivo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Europei giovani Tbilisi, Italia d’argento nella spada maschile: tutti i risultatiArriva una grande gioia per l’Italia: i giovani azzurri hanno vinto un meraviglioso argento nella prova a squadra maschile L’Italia non ha deluso...

