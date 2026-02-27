Arezzo, Matteo Capitini, un artista di 87 anni, si dedica ancora alla modellazione di vasi e piatti in stile etrusco. Utilizza tecniche tradizionali per riprodurre i manufatti che gli Etruschi realizzavano circa 3500 anni fa. La sua passione per l’antica arte si manifesta in ogni pezzo che crea, mantenendo viva questa tradizione artigianale.

A 87 anni, Matteo Capitini continua a modellare vasi e piatti come facevano gli Etruschi 3500 anni fa. In un territorio tra Toscana e Umbria ha riscoperto una terra rara che permette di realizzare il bucchero, la pregiata ceramica etrusca dal nero lucido. Dal 1949 appassionato di ceramica, Capitini lavora insieme alla moglie Silvana, pittrice e decoratrice: lui modella, lei dipinge, dando vita a creazioni sottilissime, leggere e uniche, esportate in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, Matteo Capitini fa rivivere il bucchero etrusco

