Archivi di eleganza L’ora di rileggere la storia Prada cerca la profondità

In un mondo in continua evoluzione, l’attenzione si sposta verso le radici e gli stili del passato. Le maison di moda rinnovano il loro patrimonio, rivisitando dettagli e tradizioni che hanno fatto la storia del settore. Questa ricerca di profondità si riflette anche nell’approccio alle nuove collezioni, che cercano di unire passato e presente in modo coerente.

Il futuro è un corridoio pieno di echi. Nessuno sa da dove viene il suono, nessuno sa se conviene avanzare o tornare e i brand più lucidi della settimana milanese fanno una cosa che in apparenza sembra una resa e in realtà è una mossa da scacchista: aprono l’archivio, tirano fuori i codici genetici, e li usano come medici legali con i campioni di Dna, per dimostrare che il corpo è autentico, che ha una storia che precede l’ultima stagione e probabilmente sopravviverà alla prossima. Così Miuccia Prada e Raf Simons presentano, più che una collezione, un’archeologia del quotidiano: la sfilata prende come simbolo la stratificazione, che non è solo tecnica ma metafora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quattro incontri per rileggere la grande storiaTODI – La città di Jacopone sarà teatro di quattro incontri dedicati alla grande storia, raccontata attraverso la presentazione di libri e il ricordo...

La polizia locale di Jesolo nacque nel 1898: la storia in un atto scovato negli archiviUn tassello della storia cittadina di Jesolo riaffiora dagli archivi: è stato rinvenuto un antico documento dell’1 giugno 1898 che attesta la nascita...

L’eleganza del Floreale nel lecchese: Gianfranco Scotti firma il nuovo volume sul LibertyC’è una bellezza diffusa che decora i nostri paesaggi: è quella dello stile Liberty, protagonista del prossimo ... resegoneonline.it

A Milano apre L'Edicola di THE ARCHIVIAIn San Babila, il brand di origine campano, ha inaugurato uno spazio total grey per far conoscere il proprio universo creativo. Un'edicola vestita d'argento dove trova spazio l'attenzione e ... grazia.it

Anche l’archivio di ig MMi riMembra che La Bellezza e l’eleganza di Marco è Tutta’Nata storia x.com

Stile ed eleganza...sulla neve! Tenca Photo, "Modella con slittino", anni '50-'70, gelatina ai sali d'argento su carta, Milano, Civico Archivio Fotografico, inv. AV J 1098. #tencaphoto #slittino #milanocortina2026 #civicoarchiviofotograficomilano #castello - facebook.com facebook