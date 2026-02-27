Arcea eroga oltre sei milioni agli agricoltori calabresi

Arcea ha distribuito oltre sei milioni di euro agli agricoltori calabresi, coprendo il periodo 2023-2027 e il bando Pnrr per l’ammodernamento dei frantoi oleari. La somma comprende diverse misure di sostegno destinate al settore agricolo locale, che continueranno a essere erogate nel corso dell’anno. La cifra rappresenta un passo importante per gli interventi a favore dell’economia rurale della regione.