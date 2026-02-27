Appartamenti occupati | il video del blitz a Modena

Questa mattina, carabinieri e finanza hanno effettuato un blitz in alcuni appartamenti di Modena, portando a termine un’operazione di grande rilievo. Sul posto sono intervenuti numerosi agenti che hanno eseguito controlli e perquisizioni. Il video dell’azione mostra le forze dell’ordine mentre entrano negli immobili occupati. La situazione è ancora in fase di verifica e non sono stati forniti altri dettagli ufficiali.

Maxi operazione questa mattina all’alba da parte di carabinieri e finanza negli appartamenti occupati di via Repubblica di Montefiorino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Appartamenti occupati: il video del blitz a Modena Immobili pubblici occupati e trasformati in abitazioni: blitz a San Pietro a PatiernoDue persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobili pubblici, nell’ambito di un’operazione interforze ad... Maxi blitz nelle case Aler: sgomberati 19 appartamenti a MilanoMaxi blitz delle forze dell'ordine che nel pomeriggio di martedì 16 dicembre hanno sgomberato 19 appartamenti Aler tra via Quarti e le aree limitrofe... Temi più discussi: Casa occupata ad Ale della Giusta, lo YouTuber confessa: Ho sbagliato è tutto finto; Incendio in un appartamento a Borgo Trento, residenti salvati dai vigili del fuoco: 22 persone evacuate, tra cui due minorenni VIDEO; Sgomberato un edificio occupato nella prima periferia di Firenze; VIDEO | Ciabatta elettrica prende fuoco, intero palazzo evacuato in Borgo Trento. Roma, sgomberati altri 11 appartamenti occupati in via GiulioliSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it Il video delle sgombero a Roma delle case occupate dalle bande di latinosA Roma, in un’operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati sgomberati due dei tre edifici occupati da ... blitzquotidiano.it Disponibili camere a pochi minuti dal Polo Papardo. Si affittano per brevi o lunghi periodi. Gli appartamenti sono in parte occupati da studenti stranieri maschi - facebook.com facebook