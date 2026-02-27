App YouPol In un anno 1.256 richieste

Nel corso dell'ultimo anno, l’app YouPol ha ricevuto 1.256 richieste, dimostrando un crescente utilizzo tra i cittadini bergamaschi. L’app, creata nel 2017, permette di inviare segnalazioni rapide su spaccio e bullismo, e dal 2020 si occupa anche di violenze domestiche. Questa piattaforma rappresenta un canale diretto con le autorità di polizia, facilitando l’intervento immediato.

Un canale diretto con la Questura. È sempre più utilizzata dai bergamaschi l’app YouPol, nata nel 2017 per facilitare le segnalazioni di spaccio e bullismo, estesa dal 2020 alle violenze domestiche. L’anno scorso l’app è stata utilizzata 1.256 volte a Bergamo e provincia: in media più di tre segnalazioni ogni giorno alla Centrale operativa della questura, dove un computer dedicato garantisce l’anonimato. Qui vengono gestiti tutti gli avvertimenti – che arrivano grazie all’applicazione disponibile su piattaforme Apple e Android – approfonditi con l’invio di una Volante a Bergamo e Treviglio oppure inoltrati alle Stazioni dei carabinieri. La segnalazione consente di dialogare via chat con l’operatore della Centrale in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

