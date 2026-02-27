Apecchio la distrae flirtando fuori dall?ufficio | il complice entra e porta via i soldi la signora è stata inondata di complimenti e domande

Durante una mattina di mercato nel centro di Apecchio, una donna è stata coinvolta in un episodio in cui un uomo le ha rivolto complimenti e domande, distraendola. Nel frattempo, un complice è entrato nell’ufficio e ha portato via una somma di denaro, approfittando della situazione. L’episodio si è svolto in un luogo pubblico, davanti a un bar molto frequentato della zona.

APECCHIO Adulare per rubare. Così inizia l’increscioso raggiro che si è consumato in una mattina di mercato ad Apecchio, per di più davanti ad un bar nella centralissima di via Dante Alighieri. Una signora si è trovata improvvisamente tempestata di domande, lusinghe e complimenti da parte di un estraneo davanti al suo ufficio, tanto da non farle notare un’altra persona che entrava e le portava via i contanti dal portafoglio rimasto all’interno. Il raggiro Il via vai di gente, in quelle mattine, è quello di un orario di punta e le strade del centro del paese vengono invase da chi cerca un buon affare: c’è chi si gusta un caffè, chi fa due chiacchiere con amiche e amici, chi in attesa di rientrare in ufficio si affida ad una sigaretta pensando alle scartoffie su cui mettere poi mano. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

