Anziana rapinata e trascinata sull' asfalto per metri a Latiano arresto lampo | in manette un giovane

A Latiano, un giovane extracomunitario è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rapinato un’anziana, trascinandola sull’asfalto per alcuni metri. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido e ha portato all’arresto immediato del responsabile. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, e l’uomo è stato fermato poco dopo il fatto.

A Latiano, in provincia di Brindisi, un giovane cittadino extracomunitario è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato un’anziana all’uscita di una funzione religiosa. L’azione tempestiva dei Carabinieri ha permesso di identificare e bloccare il responsabile poco dopo il fatto, restituendo la refurtiva alla vittima. La dinamica della rapina Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Latiano, in provincia di Brindisi. I militari della locale Stazione sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una rapina ai danni di un’anziana donna, avvenuta in tarda serata nei pressi di una parrocchia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

