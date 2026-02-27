Antonio Tejero è morto e neanche i complottisti si sentono tanto bene

Antonio Tejero, figura nota nella storia spagnola, è deceduto inaspettatamente. La sua scomparsa ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse fazioni politiche e sociali, creando un clima di attenzione e discussione. La sua figura rimane al centro di molte riflessioni, mentre il paese si confronta con il passato e le sue implicazioni. La notizia si diffonde rapidamente, generando commenti e analisi di vario tipo.

Julio Iglesias, Adolfo Suárez, Psoe, Pp e Podemos. In Spagna è tutti contro tutti sulle accuse sessuali Tejero è morto e neanche i complottisti si sentono tanto bene. Si potrebbe riassumere così questa curiosa coincidenza storica in cui il tenente colonnello della Guardia civile spagnola, Antonio Tejero, muore a 93 anni il giorno stesso in cui il governo decide di desecretare gli ultimi documenti riguardanti il fallito golpe di cui proprio lui fu il protagonista più visibile, con quel suo ingresso a pistolettate nel plenario del parlamento di Madrid, il 23 febbraio 1981 (23-F, dicono gli spagnoli). Fu il primo golpe ripreso dalle telecamere e quelle immagini le ricordano tutti, non solo in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Antonio Tejero è morto

