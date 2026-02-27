Antisemitismo | arriveranno linee guida specifiche per le scuole

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge che prevede l’introduzione di linee guida specifiche per le scuole in materia di antisemitismo. La proposta mira a rafforzare le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione nelle istituzioni educative, con l’obiettivo di contrastare comportamenti discriminatori. La decisione segna un passo importante nel percorso legislativo dedicato a questo tema.

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un nuovo testo del disegno di legge sull'antisemitismo, eliminando le due parti che avevano sollevato le maggiori critiche: il divieto di manifestazioni in caso di rischio di messaggi antisemiti e l'introduzione di una specifica norma penale.

Antisemitismo, ok al nuovo testo. Salta stop alle manifestazioniROMA – Legge sull’antisemitismo, c'è un nuovo testo. Da quello presentato dal leghista Massimiliano Romeo sono state espunti il divieto delle manifestazioni e le norme penali. Lo ha approvato la commi ... repubblica.it

Antisemitismo: la Commissione del Senato vara il nuovo testo, martedì in aulaLa commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato una serie di emendamenti al testo base sull'antisemitismo, da cui scompare la possibilità di vietare le manifestazioni e le norme penali, m ... ansa.it