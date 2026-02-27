Anthropic rischia 200 milioni di dollari per dire no al pentagono
Anthropic potrebbe perdere 200 milioni di dollari per aver rifiutato un contratto con il Pentagono. La relazione tra le aziende tecnologiche di Silicon Valley e il settore militare statunitense è considerata ora molto delicata. La società ha deciso di non collaborare con l'esercito degli Stati Uniti in un progetto specifico, mentre il rapporto tra i due settori si fa più teso.
Il rapporto tra il ecosistema tecnologico di Silicon Valley e l’apparato militare degli Stati Uniti è entrato in una fase definita come “complicata”. In particolare, la controversia riguarda Anthropic e il suo assistente vocale Claude, che si scontra con il Dipartimento della Difesa a causa della volontà di mantenere conservate le misure di sicurezza, limitando l’uso a scopi militari. misure di sicurezza di claude: il nocciolo della controversia anthropic-pentagono. la situazione è rapidamente salita di tono dopo un incontro tra il CEO di Anthropic, Dario Amodei, e il segretario alla difesa Pete Hegseth. il pentagono avrebbe formulato un ultimatum: rimuovere le limitazioni di sicurezza entro venerdì o incorrere in conseguenze, inclusa l’eventuale cancellazione di un contratto da 200 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Pentagono contro Anthropic: il Ceo Amodei convocato da Hegseth dopo il caso Venezuela. Cosa rischia la startup che vuole una AI “etica”Da quando il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto l’operazione Absolute Resolve per catturare l’ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e...
IA militare USA: Contratto da 200 milioni a rischio per divergenze etiche con Anthropic su usi operativi di Claude.Claude al Pentagono: A Rischio un Contratto da 200 Milioni e il Futuro dell'IA Militare Washington è al centro di una crescente disputa tra il...
Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.
Temi più discussi: Anthropic, il Pentagono contro l'Ai dei fratelli italiani Amodei: a rischio un contratto da 200 milioni; Amodei contro Trump: lo scontro sul futuro dell’AI etica; Armi autonome al Pentagono, la ribellione di Anthropic: Mettono a rischio l’umanità; Contratto militare IA: perché è scontro tra Anthropic e USA.
Anthropic snobba la spinta del Pentagono ad aprire Claude AI per i sistemi di armi senza pilota o per l'uso della sorveglianza di massaAnthropic rimarrà probabilmente l'azienda leader nel settore dell'AI per quanto riguarda la sicurezza e la responsabilità sociale dei suoi modelli. Nonostante tutte le potenziali ripercussioni, ha rif ... notebookcheck.it
Anthropic, ultimatum del Pentagono: «Nessun limite etico sull’uso militare dell’Ai». Washington convoca Amodei sui vincoli di Claude«Claude» è il modello più avanzato nei sistemi militari segreti. Ma Anthropic pone due paletti: no a killer robot totalmente autonomi, no a sorveglianza di massa. Washington replica: il governo non ac ... corriere.it
La filosofa spiega come il no di Anthropic al Pentagono riveli un vuoto di regole sull’uso militare dell’AI e il rischio che diritti e democrazia dipendano dalle scelte delle aziende. Le tecnologie di sorveglianza e targeting stanno avanzando rapidamente, mentre l - facebook.com facebook
IL CORAGGIO Il Pentagono vs Anthropic: “Togli i vincoli alla tua AI: vogliamo fare 1)sorveglianza di massa e 2)dare il via alle armi autonome.” “No. Mettete a rischio vite umane.” “Accetta, ti copriamo d’oro! Rifiuti Entri in Blacklist e ti spezziamo la schiena!” “Rif x.com