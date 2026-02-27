Anthropic potrebbe perdere 200 milioni di dollari per aver rifiutato un contratto con il Pentagono. La relazione tra le aziende tecnologiche di Silicon Valley e il settore militare statunitense è considerata ora molto delicata. La società ha deciso di non collaborare con l'esercito degli Stati Uniti in un progetto specifico, mentre il rapporto tra i due settori si fa più teso.

Il rapporto tra il ecosistema tecnologico di Silicon Valley e l’apparato militare degli Stati Uniti è entrato in una fase definita come “complicata”. In particolare, la controversia riguarda Anthropic e il suo assistente vocale Claude, che si scontra con il Dipartimento della Difesa a causa della volontà di mantenere conservate le misure di sicurezza, limitando l’uso a scopi militari. misure di sicurezza di claude: il nocciolo della controversia anthropic-pentagono. la situazione è rapidamente salita di tono dopo un incontro tra il CEO di Anthropic, Dario Amodei, e il segretario alla difesa Pete Hegseth. il pentagono avrebbe formulato un ultimatum: rimuovere le limitazioni di sicurezza entro venerdì o incorrere in conseguenze, inclusa l’eventuale cancellazione di un contratto da 200 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Anthropic rischia 200 milioni di dollari per dire no al pentagono

Pentagono contro Anthropic: il Ceo Amodei convocato da Hegseth dopo il caso Venezuela. Cosa rischia la startup che vuole una AI “etica”Da quando il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto l’operazione Absolute Resolve per catturare l’ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e...

IA militare USA: Contratto da 200 milioni a rischio per divergenze etiche con Anthropic su usi operativi di Claude.Claude al Pentagono: A Rischio un Contratto da 200 Milioni e il Futuro dell'IA Militare Washington è al centro di una crescente disputa tra il...

Anthropic snobba la spinta del Pentagono ad aprire Claude AI per i sistemi di armi senza pilota o per l'uso della sorveglianza di massaAnthropic rimarrà probabilmente l'azienda leader nel settore dell'AI per quanto riguarda la sicurezza e la responsabilità sociale dei suoi modelli. Nonostante tutte le potenziali ripercussioni, ha rif ... notebookcheck.it

Anthropic, ultimatum del Pentagono: «Nessun limite etico sull’uso militare dell’Ai». Washington convoca Amodei sui vincoli di Claude«Claude» è il modello più avanzato nei sistemi militari segreti. Ma Anthropic pone due paletti: no a killer robot totalmente autonomi, no a sorveglianza di massa. Washington replica: il governo non ac ... corriere.it

La filosofa spiega come il no di Anthropic al Pentagono riveli un vuoto di regole sull’uso militare dell’AI e il rischio che diritti e democrazia dipendano dalle scelte delle aziende. Le tecnologie di sorveglianza e targeting stanno avanzando rapidamente, mentre l - facebook.com facebook

IL CORAGGIO Il Pentagono vs Anthropic: “Togli i vincoli alla tua AI: vogliamo fare 1)sorveglianza di massa e 2)dare il via alle armi autonome.” “No. Mettete a rischio vite umane.” “Accetta, ti copriamo d’oro! Rifiuti Entri in Blacklist e ti spezziamo la schiena!” “Rif x.com