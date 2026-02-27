Anthropic non cederà alle pressioni del Pentagono sugli usi militari dei suoi sistemi di AI

La società ha dichiarato di non voler acconsentire alle richieste di utilizzo militare dei propri sistemi di intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito, il rappresentante ha spiegato che non può farlo in coscienza, evidenziando una posizione ferma rispetto alle pressioni ricevute. La questione riguarda il ruolo etico e le implicazioni dell’impiego di tecnologie avanzate in ambito militare.

«In buona coscienza non possiamo accogliere la loro richiesta», ha detto il capo della società rispondendo al segretario alla Difesa degli Stati Uniti Anthropic, una delle principali aziende nel settore delle intelligenze artificiali (AI), ha fatto sapere che non cederà alle pressioni del segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, che aveva chiesto alla società di rendere disponibili al Pentagono i suoi sistemi di intelligenza artificiale per qualsiasi uso militare. Hegseth aveva dato ad Anthropic un ultimatum, chiedendo di dare una risposta definitiva entro le ore 17:01 di venerdì 27 febbraio. Due giorni fa Hegseth aveva detto che se Anthropic non si fosse adeguata alla richiesta nei tempi definiti il Pentagono avrebbe annullato i contratti che ha con la società escludendola. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Stefano Silvestri. . Cosa sta succedendo davvero tra Anthropic e il Pentagono In questo video analizziamo la trattativa, il nodo delle restrizioni sui modelli e cosa ci dice questo caso sul rapporto tra aziende di intelligenza artificiale e apparati militari negli Stati - facebook.com facebook

