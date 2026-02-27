Anthony Edwards e Luca | il potere di un braccialetto arancione

Un anno fa, un noto giocatore di basket ha incontrato un bambino affetto da leucemia, dando vita a un gesto che ha attirato l'attenzione di molti. Da quel momento, l'episodio si è trasformato in una storia che ha coinvolto l'intera comunità sportiva e non solo, portando alla luce il potere simbolico di un semplice accessorio come un braccialetto arancione.

Nel gennaio 2025, Luca, 6 anni, decide incontrare il suo idolo, Anthony Edwards, stella Nba dei Minnesota Timberwolves, Mvp nel recente All Star Game. Si presenta al Target Center di Minneapolis con la canottierina numero 5 di Ant. A fine partita, il campione arriva in ciabatte: "Hi, man. Come ti chiami?". Si danno la mano. "Luca", risponde il bambino che mostra un cartellone con su scritto: "Cose da fare. 1: battere il cancro. 2: diventare il nuovo Michael Jordan". Anthony autografa il cartellone: "Ok, ce la possiamo fare". "Tieni", Luca gli allunga un braccialetto arancione. "Un regalo?", chiede la stella. "È il simbolo della mia lotta", spiega il bambino.