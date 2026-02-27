Stasera si avvicina il match tra Inghilterra e Nuova Zelanda, due nazionali pronte a scendere in campo. La partita sarà trasmessa su diverse piattaforme e canali, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento in diretta. La sfida si preannuncia interessante e attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati di calcio internazionale. Le squadre si preparano per affrontarsi in questa occasione decisiva.

L’Inghilterra è già qualificata, ma la Nuova Zelanda ha del lavoro da fare. Il magnifico secolo di Harry Brook ha assicurato il posto dell’Inghilterra negli ottavi di finale battendo il Pakistan con due wicket. Nonostante l’eroismo del capitano, è stata un’altra prestazione poco convincente da parte dell’Inghilterra che ha superato la fase a gironi. Eppure la leggenda neozelandese Southee ritiene positivo che l’Inghilterra entri in gioco mentre il suo paese d’origine è ancora alla ricerca del miglior cricket. “Penso che tutti vogliano uscire e fare bene. Penso che sia un grande segno da questa parte”, ha detto Southee. “Abbiamo perso solo una partita nelle ultime partite, e abbiamo vinto in modi diversi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Anteprima Inghilterra-Nuova Zelanda, dove guardarla

Cricket, l’Inghilterra piega a fatica il Nepal ai Mondiali T20. Bene Sri Lanka e Nuova ZelandaNel Girone C, quello dell’Italia, l’Inghilterra soffre fino all’ultima palla, ma alla fine riesce a spuntarla contro un Nepal mai domo: gli inglesi...

Leggi anche: Sri Lanka v Inghilterra – Anteprima, dove guardare, notizie sulla squadra e pronostico

Rugby, Inghilterra-Nuova Zelanda 33-19: highlights