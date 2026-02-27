Dopo due anni di pedinamenti e minacce, una donna di 44 anni ha subito un'imboscata che ha portato all'arresto del suo ex marito. La donna ha raccontato di essere stata costantemente seguita e molestata, con comportamenti che si sono protratti nel tempo. L'episodio conclusivo ha determinato l'arresto dell'uomo, che ora si trova sotto custodia.

Tempo di lettura: 2 minuti Continui pedinamenti, continue minacce. Per due anni una donna di 44 anni ha vissuto un incubo a causa del suo ex marito. Fino a ieri quando a Bacoli (Napoli) è riuscita a scappare dall’ennesima imboscata dell’uomo e per lui sono scattate le manette. La donna ha presentata ben quattro denunce in questi anni. Ma l’uomo non si è fermato. Ha continuato a seguirla, sul posto di lavoro, sotto casa, mentre era alla guida. Non solo appostamenti ma anche urla, offese e minacce. Ieri l’ultimo pericoloso episodio. La donna è con una sua amica. La sta accompagnando all’ospedale di Pozzuoli per una visita. Sente di essere seguita ma non ne è certa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anni di minacce e pedinamenti, dopo ennesima imboscata fa arrestare l’ex

