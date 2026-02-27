anna karenina e il cuore di roma al tor bella monaca

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: Gli spettacoli Anna Karenina – Le donne e la passione e Romardente. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, dal 2 al 10 marzo. Perché: Un viaggio tra la profondità del dramma tolstojano e la vivacità della tradizione popolare romana. Il mese di marzo al Teatro Tor Bella Monaca si apre sotto il segno della grande letteratura e della passione travolgente. La programmazione del teatro di confine, da sempre punto di riferimento per la periferia romana e non solo, propone un inizio di mese estremamente eterogeneo, capace di passare dalle atmosfere rarefatte e drammatiche della Russia ottocentesca al calore graffiante e ironico della romanità più autentica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

