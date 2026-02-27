aniello di santillo entra nel tavolo dei giovani del campo largo

Aniello Di Santillo si unisce al Tavolo dei Giovani del Campo Largo provinciale, rappresentando Europa Verde (GEV) – Verdi Caserta. La nomina segna un passo importante nel coinvolgimento dei giovani nelle decisioni politiche locali, aprendo nuove possibilità di confronto e partecipazione. La sua presenza si inserisce in un percorso di rafforzamento delle voci emergenti all’interno del panorama politico provinciale.

Aniello Di Santillo, in rappresentanza di Europa Verde (GEV) – Verdi Caserta, entra ufficialmente a far parte del T avolo dei Giovani del Campo Largo provinciale. La rappresentanza è stata concordata con i vertici provinciali del partito, nell'ambito di un percorso politico condiviso volto a rafforzare la presenza e il contributo di GEV – Europa Verde – Verdi Caserta all'interno della coalizione progressista del territorio. Una scelta che consolida il cammino unitario avviato dalle forze del campo largo e che punta a strutturare uno spazio permanente di confronto e proposta dedicato alle nuove generazioni. Il Tavolo dei Giovani nasce con l'obiettivo di trasformare le istanze giovanili in progettualità concreta, mettendo al centro partecipazione, sostenibilità, diritti e futuro del territorio.

