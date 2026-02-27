Frank Zambo Anguissa non prenderà parte alla partita del Napoli contro il Verona, come comunicato da Sky Sport. La sua assenza significa che non sarà presente nella rosa ufficiale per questa sfida. La decisione è stata confermata dai canali di informazione sportiva, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La squadra si prepara quindi senza il suo contributo a centrocampo.

Sky: Conte avrebbe deciso di risparmiare il centrocampista camerunense, che aveva comunque giocato nell'allenamento congiunto col Giugliano in settimana. Db Milano 28092025 - campionato di calcio serie A Milan-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Frank Anguissa Frank Zambo Anguissa non sarà convocato col Napoli per il match contro il Verona. Ad annunciarlo è Sky Sport. Antonio Conte avrebbe deciso di risparmiare il centrocampista camerunense, assente dal mese di novembre per lesione di alto grado al bicipite femorale. Nell’allenamento congiunto contro il Giugliano in settimana, aveva giocato, ma a quanto pare non è ancora in condizione di scendere in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa non sarà convocato contro il Verona (Sky Sport)

