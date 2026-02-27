angri pallacanestro sfida a caiazzo al palagalvani

Domenica alle 18, al PalaGalvani di via Dante Alighieri, Angri Pallacanestro affronterà Caiazzo in una partita valida per il campionato. I Condor cercano di tornare alla vittoria dopo un momento difficile, mentre i calzaturieri arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di consolidare la loro posizione in classifica. La sfida si svolgerà davanti al pubblico presente al palazzetto.

Momento delicato per Angri Pallacanestro Caiazzo. Domenica alle ore 18, al PalaGalvani di via Dante Alighieri, i Condor ospiteranno la Pepe In Grani Caiazzo con l’obiettivo di tornare al successo. Angri arriva da quattro sconfitte consecutive e vuole a tutti i costi invertire la rotta per restare nel treno delle prime otto in classifica. In settimana la squadra si è allenata intensamente sotto la guida di coach Francesco Chiavazzo. Restano da monitorare le condizioni di Milojevic, già assente nell’ultima trasferta di Sennori. Caiazzo è alla ricerca di punti salvezza e si presenta ad Angri con un roster rinforzato. Coach Onorio Petrazzuoli ha inserito Cefarelli, che ha dato nuova energia alla squadra. 🔗 Leggi su Zon.it

FULL TIME Angri Pallacanestro: Triassi 10, Morano n.e., Gallo 6, Lalic 14, Granata 2, Peluso 7, Martinez 22, Montella n.e., Bonanni 6, Stentardo 16, Milojevic n.e., De Prisco n.e.. All. Chiavazzo; ass. Russo e Pisapia - facebook.com facebook