Angelo Santarella è il nuovo presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Oggi, venerdì 27 febbraio, si è insediato il nuovo Consiglio camerale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, composto da trentatré membri. Tra loro, è stato scelto Angelo Santarella come nuovo presidente per il quinquennio 2026-2031. La nomina è stata approvata durante la riunione odierna, in cui il consiglio ha ufficializzato la sua scelta.

Sarà Angelo Santarella a guidare la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per il quinquennio 2026-2031: a eleggere il presidente è stato il nuovo Consiglio camerale, formato da trentatré componenti, che si è insediato oggi, venerdì 27 febbraio."Oggi non celebriamo solo l'inizio del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Confermato il presidente Zanon alla guida della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

Camera di Commercio Monterosa,Laghi Alto Piemonte Angelo Santarella è il nuovo Presidente 27/2/2026

Tutti gli aggiornamenti su Angelo Santarella.

Temi più discussi: Il video - Angelo Santarella: Grande emozione e responsabilità; Il vercellese Angelo Santarella è il nuovo presidente della Camera di commercio dell'Alto Piemonte; Angelo Santarella è il nuovo Presidente della Camera di Commercio; Il vercellese Angelo Santarella è il nuovo presidente della Camera di Commercio.

Angelo Santarella è il nuovo presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto PiemonteA eleggere il presidente è stato il nuovo Consiglio camerale, formato da 33 componenti, che si è insediato venerdì 27 febbraio ... novaratoday.it

Camera di Commercio Alto Piemonte, Angelo Santarella eletto presidente per i prossimi 5 anni FOTO e VIDEOSarà Angelo Santarella a guidare la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per il quinquennio 2026-31: a eleggere il presidente è stato il nuovo consiglio camerale, formato da trentatré co ... valsesianotizie.it

Una giornata importante per il quadrante Novara - Vercelli - VCO - Biella. Questa mattina alla presentazione del nuovo Consiglio e del Presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Angelo Santarella. Si apre un nuovo mandato, ne - facebook.com facebook