Un docente italiano è apparso in una trasmissione televisiva russa, dove ha criticato duramente i leader europei, definendoli eredi dei nazisti. Durante l’intervento, ha anche rivolto pesanti accuse ai media italiani, paragonandoli a marionette controllate. La sua partecipazione si è concentrata sulla critica all’Europa e al modo in cui vengono gestite le informazioni nel nostro Paese.

Angelo D'Orsi è volato in Russia per partecipare come ospite alla tv pro-Putin e gettare fango sui leader europei - secondo lui tutti eredi dei "nazisti" - e sui media italiani, alla stregua di "marionette". Insomma, niente di nuovo sotto il sole. In fondo sono le stelle parole usate da Vladimir Putin per attaccare Volodymyr Zelensky e per giustificare agli occhi del popolo l'invasione della russia: la cosiddetta "denazificazione". "Tutte loro, dalla Kaja Kallas in avanti, tutte loro sono eredi, anche sul piano biologico, di nazisti, di fascisti", ha sottolineato. Detto ciò, secondo il professore l'Europa sarebbe affetta da "russofobia". E Vladimir Soloviev, il conduttore del programma, non può che dargli ragione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

