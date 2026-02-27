Android 17 beta 2 porta la modalità a finestra staccabile in tutte le app con bolle

La versione beta 2 di Android 17 introduce una funzione che permette di staccare le finestre nelle app con bolle, rendendo più semplice spostare e ridimensionare le schermate. Questa novità riguarda tutte le applicazioni compatibili, offrendo un modo più flessibile di interagire con i contenuti. La possibilità di gestire le finestre in modo più intuitivo potrebbe cambiare l’esperienza di utilizzo del sistema operativo.

android 17 beta 2 propone novità significative nella gestione delle finestre e nell’interazione tra applicazioni. l’aggiornamento mette in evidenza una nuova modalità di visualizzazione che amplia l’esperienza dei bubbles, offrendo opzioni di multitasking più flessibili su smartphone e su dispositivi pieghevoli. la nuova versione beta introduce una modalità di gestione delle finestre completamente rinnovata, elevando l’esperienza legata ai bubbles a un livello superiore. mentre in passato i bubbles servivano principalmente per le conversazioni, ora il concetto si estende includendo finestre flottanti in grado di ospitare anche app non dedicate alla messaggistica. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

