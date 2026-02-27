android 17 beta 2 porta bubble su qualsiasi app

È arrivato l’aggiornamento beta di Android 17 versione 2, che introduce una nuova funzione chiamata Bubble, ora accessibile su qualsiasi applicazione. La versione beta può essere scaricata sui dispositivi Pixel compatibili, offrendo agli utenti la possibilità di testare le novità prima della pubblicazione ufficiale. La novità riguarda un miglioramento dell’esperienza di multitasking e gestione delle app.

l’aggiornamento beta di android 17 versione 2 è disponibile per il download su dispositivi Pixel compatibili. la possibilità di installarlo resta valida anche per telefoni Pixel più datati, purché rientrino tra i modelli supportati, inclusi Pixel 6 e modelli successivi. anche i dispositivi Motorola hanno aderito al programma, prevedendo l’arrivo della beta su alcuni modelli nel prossimo periodo. la versione beta 2 può essere ottenuta manualmente tramite il menu impostazioni > aggiornamenti software, oppure, per chi è già iscritto al programma beta, potrebbe apparire una notifica di aggiornamento. si tratta di un rilascio che introduce diverse novità e affinamenti rispetto alla versione precedente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Android 17 beta 2 porta la modalità a finestra staccabile in tutte le app con bolleandroid 17 beta 2 propone novità significative nella gestione delle finestre e nell’interazione tra applicazioni.

