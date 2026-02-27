Android 17 beta 2 modifiche | immagini app bubbles e barra di ricerca

Android 17 Beta 2 introduce nuove funzionalità e aggiornamenti visivi, tra cui immagini migliorate, l’aggiunta di app bubbles e una barra di ricerca rivista. Le modifiche riguardano principalmente aspetti pratici dell’interfaccia utente e la sicurezza, con l’obiettivo di rendere più semplice l’utilizzo quotidiano e la gestione delle informazioni sul dispositivo.

Android 17 Beta 2 porta con sé novità significative focalizzate sull’usabilità e sulla sicurezza, offrendo miglioramenti concreti sia per l’esperienza quotidiana che per la gestione dei dati. l’aggiornamento espande le possibilità di interazione, presenta nuove modalità di visualizzazione e introduce strumenti di sistema pensati per semplificare l’uso su dispositivi di diverse dimensioni. di seguito, una sintesi strutturata delle principali novità e dei continui affinamenti rispetto alla beta precedente. una delle aggiunte più rilevanti è la nuova modalità di visualizzazione delle app definita bubbles. questa funzione crea una finestra dedicata per l’app selezionata, da utilizzare su smartphone, su dispositivi pieghevoli o su tablet. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

