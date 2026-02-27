L’ultima versione di Android 17 Beta 2 modifica gli indicatori di posizione e l’accesso alla fotocamera, semplificando l’interfaccia. Le novità si concentrano su un design più compatto, eliminando elementi troppo ampi e migliorando la chiarezza delle icone di privacy. Questi cambiamenti puntano a rendere più immediato il monitoraggio delle attività sensibili all’interno del sistema operativo.

l’aggiornamento di android 17 beta 2 introduce una revisione mirata alle icone di privacy, con l’obiettivo di rendere immediatamente riconoscibili le attività sensibili nell’interfaccia. la versione ufficiale arriva entro due settimane dal primo build di anteprima, ponendo l’accento sulla sicurezza e migliorando al contempo alcuni dettagli stilistici. la modifica centrale riguarda le icone che indicano l’uso di localizzazione, fotocamera e microfono. queste emblematiche segnalazioni hanno abbandonato la forma a pillola per diventare cerchi più piccoli, con un design interno più marcato che occupa quasi tutto lo spazio disponibile. rispetto al passato, le icone risultano più facili da individuare a colpo d’occhio, contribuendo a una comprensione rapida delle attività in corso. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Android 17 beta 2 aggiorna indicatori di posizione e accesso alla fotocamera abbandona design ampio

