Andreoli sfonda ancora | 33 punti e record storico

Andreoli continua a conquistare record personali durante questa stagione. Con una prestazione da 33 punti, il giocatore della Kerakoll Sassuolo ha segnato un nuovo massimo in carriera, superando la soglia dei 30 punti per la 22ª volta. La sua costanza in campo sottolinea la grande forma attuale e la capacità di mantenere alte le prestazioni.

Un traguardo storico per Andreoli Marcello Andreoli, giocatore della Kerakoll Sassuolo, ha raggiunto un traguardo storico superando la soglia dei 30 punti per la 22esima volta nella sua carriera. La sua performance, avvenuta a Modena durante una tappa del Top Volley, lo ha totalizzare 33 punti, conquistando la vittoria e posizionandosi al quinto posto nella classifica generale. Questo risultato gli ha permesso di superare Irene Fontana, attualmente terza nella classifica All Times. La gara ha anche la partecipazione di altri giocatori di spicco, tra cui Simone Iaia della Ferrari Motors Montale e Luca Amaranti del Corlo Hydra, che hanno raggiunto rispettivamente 30 punti ciascuno.

