Andreoli passa il muro dei 30 e vince la tappa

Andreoli supera i trent'anni e si aggiudica la tappa, confermando un momento di forma positivo. La sua presenza in campo si fa sentire e la vittoria arriva dopo una prestazione solida e convincente. La gara si è svolta senza intoppi e senza particolari polemiche, lasciando spazio alla pura competitività. La squadra mostra determinazione e capacità di adattamento in ogni fase del match.

Sembra inarrestabile la progressione dei numeri importanti nella classifica del Top volley, il trofeo virtuale de il Resto del Carlino, che premia i bomber delle squadre modenesi dei campionati dalla B, ai tornei regionali: dopo un inizio del girone di ritorno con andamento lento, nelle ultime due giornate c'è stata l'esplosione. Trentello. Sono ben tre questa settimana, i giocatori a superare la fatidica quota dei 30 punti, che ormai da 25 anni segna la soglia del risultato importante: la Tappa questa settimana, per la seconda volta in stagione, è ad appannaggio di Marcello Andreoli della Kerakoll Sassuolo con 33 punti, ma alle sue spalle troviamo una coppia a 30 punti formata dall'allenatore-bomber Simone Iaia, della Ferrari Motors Montale, e dal 24enne Luca Amaranti (foto) del Corlo Hydra.