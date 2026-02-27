Dopo l’incidente che lo ha costretto a lasciare il South African Open, Andrea Pavan interviene per aggiornare sul suo stato di salute. In un messaggio, il golfista afferma di essere in ottime mani e di prepararsi a una lunga riabilitazione, sottolineando che dovrà impegnarsi molto per tornare in forma. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’incidente viene fornito.

Arriva il primo messaggio di Andrea Pavan dopo lo spaventoso incidente che lo ha costretto a rinunciare al South African Open. Il golfista capitolino, nella giornata di mercoledì, stava andando a prendere l’ascensore: si sono aperte le porte, ma non c’era la cabina e così lui è caduto giù per tre piani. Portato subito in ospedale, Pavan è stato operato per sei ore in relazione ad alcune lesioni alle vertebre e gli è stata applicata una placca nella zona della spalla. Così Pavan nel messaggio diffuso dalla Federazione Italiana Golf: “Vorrei ringraziarvi di cuore per tutte le parole di affetto e per gli auguri che ho ricevuto nelle ultime 48 ore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Pavan tranquillizza: “Sono in ottime mani, ora mi aspettano lunga riabilitazione e duro lavoro”

Addio Juve, ora la vittoria è nelle loro mani: per Spalletti un duro colpoLa Juventus sta concentrando la strategia di mercato sul potenziamento della difesa, privilegiando soluzioni a costi contenuti o a parametro zero per...

"Mi aspettano settimane intense di lavoro. Provo a dormire". Così Elisabetta Gregoraci da St.Moritz45 anni, uno dei volti più amati della tv italiana, un ex marito importante (Flavio Briatore), ma lei ha sempre dimostrato di sapercela fare anche da...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Andrea Pavan tranquillizza: Sono in ottime mani, ora mi aspettano lunga riabilitazione e duro lavoroArriva il primo messaggio di Andrea Pavan dopo lo spaventoso incidente che lo ha costretto a rinunciare al South African Open. Il golfista capitolino, ... oasport.it

Spaventoso incidente per Pavan alla vigilia del South African Open: non c'è l'ascensore e precipitaIl golfista Andrea Pavan è precipitato nel vano ascensore dopo che si erano aperte le porte al piano, il campione romano è caduto da un'altezza di tre piani: come sta ... sport.virgilio.it