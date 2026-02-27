Ancora negozi trasformati in abitazioni improvvisate verifiche in via Carteria

Questa mattina gli agenti della Polizia locale di Modena sono intervenuti in via Carteria per verificare alcune strutture trasformate in abitazioni improvvisate. Le verifiche sono state avviate in seguito a segnalazioni dei residenti e a precedenti problematiche legate a questi fabbricati. L’intervento si è concentrato sull’accertamento di eventuali irregolarità e sulla situazione degli immobili coinvolti.

🔗 Leggi su Modenatoday.it Centro storico, sos abusivi : "Carteria, locali commerciali utilizzati come abitazioni""In via Carteria, in particolare ai civici 14, 15 e 17, risulta da mesi la presenza di persone che vivono stabilmente all'interno di locali...