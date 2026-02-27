Anche Salvini stregato da Ermal Meta | Stella stellina? Italiano perfetto ecco gli immigrati che ci piacciono

Un commento di un politico sulle parole di Ermal Meta ha suscitato attenzione. In un’intervista, ha lodato la pronuncia e l’italiano di alcuni immigrati, citando anche una celebre canzone come esempio. Ha inoltre invitato a riflettere sulle dichiarazioni dell’Accademia della Crusca, sottolineando che si tratta di un giudizio su testi scritti da immigrati. La discussione ha generato reazioni e commenti sui social.

«Se l'Accademia della Crusca ha detto che il miglior testo è quello scritto da un immigrato fatevi due domande. Sono straniero, non fatelo sapere a Matteo Salvini, sennò si sente male». Aveva scherzato così Ermal Meta nelle ultime ore durante la conferenza stampa all'Ariston. Il leader della Lega, però, deve averlo saputo, perché in una nota condivisa con i media ci ha tenuto a dire la sua sulla partecipazione dell'artista in gara al Festival di Sanremo con il brano Stella stellina. «Faccio i miei complimenti a Ermal Meta ed al suo perfetto utilizzo della lingua italiana », si legge nella nota del segretario del Carroccio. «In Italia», continua Salvini, «vivono e lavorano milioni di donne e uomini nati in un Paese straniero e perfettamente integrati nella nostra società, per me sono preziosi e benvenuti».