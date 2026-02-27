anche a misterbianco arriva la rottamazione dei tributi locali

Il Consiglio comunale di Misterbianco ha approvato ufficialmente la definizione agevolata dei tributi locali, in conformità alle nuove disposizioni nazionali sulla cosiddetta “Rottamazione quinquies”. La decisione riguarda la possibilità di sanare i debiti tributari attraverso un piano di pagamento agevolato. La delibera è stata adottata dopo il voto della maggioranza dei consiglieri presenti in aula.

Il Consiglio comunale di Misterbianco ha dato approvazione definitiva alla definizione agevolata dei tributi locali, recependo le più recenti disposizioni nazionali sulla cosiddetta “Rottamazione quinquies”. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha sottolineato la volontà dell’Ente di sostenere le famiglie e le attività in difficoltà: «Tendiamo la mano ai cittadini – ha dichiarato – all’interno di una strategia più ampia che mette al centro l’attenzione verso le fragilità economiche presenti nel territorio. L’obiettivo è coniugare equità fiscale, semplificazione delle procedure e solidità dei conti pubblici». Sulla stessa linea il... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

