Anagni frenata sull' impianto di esplosivi KNDS | mancano i documenti cittadini in allarme per l' assenza delle istituzioni

A Anagni, il progetto di un nuovo impianto per la produzione di nitrogelatina da parte di KNDS Ammo Italy S. ha subito una battuta d'arresto a causa della mancanza di documenti necessari. I cittadini si sono mostrati preoccupati per l'assenza di interventi da parte delle istituzioni e per la presenza di un cantiere che non ha ancora completato le procedure autorizzative. La situazione ha generato tensione tra gli abitanti della zona.

La realizzazione del nuovo impianto per la produzione di nitrogelatina ad Anagni, proposto dal colosso franco-tedesco degli armamenti KNDS Ammo Italy S.p.A., subisce una prima e significativa battuta d'arresto. Nel corso della prima Conferenza di Servizi decisoria sulla Valutazione di Impatto.