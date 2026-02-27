Ampliamento delle zone Aru Botta & risposta

Durante l’ultimo consiglio comunale si è discusso dell’ampliamento e della creazione di nuove aree Aru, un argomento sollevato dal rappresentante del Pd. La questione riguarda i cambiamenti previsti nelle zone dedicate alle attività di recupero e riuso, suscitando diverse opinioni tra i presenti. La discussione ha coinvolto vari membri dell’assemblea, che hanno espresso le loro posizioni sul tema.

L'ampliamento e l'istituzione di nuove zone Aru è il tema portato all'ordine del giorno del Consiglio comunale dal consigliere Pd Luca Micheli. A rispondere il vicesindaco e l'assessore alla Mobilità e ai trasporti, Michele Capitani: "L'amministrazione intende procedere in modo graduale e coordinato, assicurando che ogni fase di ampliamento delle Aru sia accompagnata da adeguate misure di supporto e da un costante dialogo con la cittadinanza – le sue parole –. Le Aru rappresentano, infatti, uno strumento essenziale per garantire priorità di sosta ai residenti e riequilibrare l'uso dello spazio pubblico, riducendo l'aggressione delle auto nei quartieri periferici del centro storico".

Parcheggi e traffico a Siena, scontro in Consiglio comunale. Capitani: Estensione graduale delle nuove zone. Micheli: Risposte insufficientiSi accende il confronto in Consiglio comunale sull’ampliamento delle Aree a rilevanza urbanistica (Aru). Durante la seduta di oggi, giovedì 26 febbraio, il Vicesindaco e assessore alla mobilità Michel ... radiosienatv.it

