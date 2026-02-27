Amici anticipazioni | la decisione di Anna Pettinelli sul Serale

Anna Pettinelli ha comunicato la sua decisione sul Serale di Amici 2026. La puntata registrata giovedì 26 febbraio 2026 ha visto molte novità e cambiamenti. La scelta di Pettinelli riguarda il percorso dei concorrenti e la loro partecipazione alla fase finale del talent. La registrazione ha coinvolto diversi momenti decisivi per l’evoluzione del programma.

Le anticipazioni relative alla puntata di Amici registrata giovedì 26 febbraio 2026 raccontano una puntata ricca di svolte verso il Serale. Da una parte ci sono due promozioni immediate. Dall’altra, restano fuori tre allievi con una serie di “no” che pesa ancora di più dopo il filmato finale in cui Anna Pettinelli annuncia una linea dura. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Stravolto il regolamento per il Serale: come votare Amici, registrazione 26 febbraio 2026: cosa succede nella corsa al Serale. Il tema centrale della puntata è l’accesso al Serale di Amici 25. Le esibizioni decisive hanno messo subito in chiaro chi è pronto a ottenere la maglia e chi, invece, deve ancora convincere i professori. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

