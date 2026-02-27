Due persone sono decedute in montagna nelle ultime ore, generando sgomento tra gli abitanti di Bormio e Grosotto. Le vittime, entrambe appassionate di sport invernali, hanno perso la vita durante un'escursione in quota, lasciando dietro di sé una scia di dolore e domande senza risposta. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Bormio (Sondrio), 27 febbraio 2026 – Due figli delle cime. Stessa passione per lo sport e la neve, stessa terribile fine. Non ci sono due paesi in lutto, Bormio per Marika Mascherona e Grosotto per Alberto De Maron, è l'Alta Valle intera a piangere i giovani che ieri mattina hanno perso la vita sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia. Alberto e la passione per gli sport outdoor Alberto, classe 2001, diploma di perito, lavorava da qualche anno a quella che una volta era la "sala quadri" della centrale A2A di Grosio. Ragazzo timido - "ma solare, anzi d'oro" -, in tanti lo ricordano per la sua passione per gli sport outdoor e la sua energia.

Ilgiorno.it - Altri morti in montagna, shock a Bormio e Grosotto: Marika e Alberto due figli delle cime

