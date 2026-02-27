Alphabet integra intrinsic con google gemini ai potrebbe alimentare robot di nuova generazione

Alphabet sta inserendo Intrinsic in una nuova direzione, puntando a integrare sempre più l’intelligenza artificiale con applicazioni fisiche. Con questa mossa, si mira a sviluppare robot di nuova generazione capaci di operare in ambienti complessi, sfruttando le potenzialità di Google Gemini AI. L’obiettivo è rendere la tecnologia più accessibile e funzionale, eliminando le barriere tra software avanzato e applicazioni pratiche.

Google prosegue la riduzione delle barriere tra software avanzato e operatività fisica, reorganizzando Intrinsic all’interno della propria struttura per accelerare l’ IA fisica. Dopo aver operato come progetto separato dal 2021, Intrinsic esce dalla condizione di entità autonoma per entrare a far parte di Google come gruppo dedicato. Il movimento indica una focalizzazione di Alphabet verso un ecosistema in cui l’ IA si declina anche in sistemi concreti. Nell’evoluzione del contesto competitivo, la fusione tra software robotico e infrastruttura cloud diventa cruciale. Con concorrenti che impiegano migliaia di robot per la logistica e piattaforme come una futura robotica umanoide, integrare l’ IA in contesti reali rappresenta una leva per offrire soluzioni più rapide e affidabili. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Alphabet integra intrinsic con google gemini ai potrebbe alimentare robot di nuova generazione Leggi anche: Google Gemini 3.1 Pro: nuova AI per risolvere problemi complessi, prestazioni raddoppiate nei test di ragionamento. Leggi anche: Google resiste al rinnovamento dell’AI, volano gli utili di Alphabet Intrinsic entra in Google per potenziare l'IA fisicaIntrinsic, software per la robotica industriale, si unisce a Google per potenziare l'IA fisica con Gemini e DeepMind ... it.blastingnews.com Comau si allea con Intrinsic (Alphabet) per un modello di automazione smartUna partnership che guarda Oltreoceano, alla Silicon Valley,con l’obiettivo di sviluppare un modello più democratico di automazione industriale e robotica, alla portata di settori in fase di forte ... ilsole24ore.com