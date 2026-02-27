All’Avana è l’ora della contra

All’Avana si è aperto un nuovo fronte di attività illegali che coinvolge le acque territoriali, secondo quanto comunicato dal ministero dell’interno. Durante una riunione televisiva, è stato riferito del ritrovamento di una lancia veloce con matricola della Florida intercettata nelle acque locali. La notizia ha suscitato discussioni sulla sicurezza della zona e sulle misure adottate dalle autorità.

Rotta su Cuba Lancia con 10 uomini armati fermata a un miglio dalla costa, sparatoria: 4 morti e 6 feriti. Qualcuno vuol far precipitare il conflitto Rotta su Cuba Lancia con 10 uomini armati fermata a un miglio dalla costa, sparatoria: 4 morti e 6 feriti. Qualcuno vuol far precipitare il conflitto La notizia è stata data nel corso della Mesa redonda mercoledì pomeriggio. Un comunicato del ministero dell’interno riferiva di una lancia veloce con matricola della Florida intercettata nelle acque territoriali cubane di fronte alle coste della provincia di Villa Clara. Dall’imbarcazione hanno aperto il fuoco, affermava il comunicato. Il guardiacoste cubano ha risposto e nello scontro sono morte quattro persone nella lancia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

