Allarme zuccherificio | 2026 a rischio De Poli lancia SOS

Il senatore Antonio De Poli ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere interventi urgenti a tutela dello zuccherificio, che rischia di chiudere nel 2026. La richiesta arriva in seguito alle preoccupazioni riguardo alla prosecuzione dell’attività produttiva e ai possibili impatti sulla filiera locale. La questione è ora al centro dell’attenzione politica, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide e concrete.

Il senatore Antonio De Poli presenta un'interrogazione parlamentare per salvare lo zuccherificio di Pontelongo Il senatore Antonio De Poli, membro dell'Unione di Centro, ha presentato un'interrogazione al governo per fare luce sulla sospensione delle attività dello zuccherificio di Pontelongo, nel padovano. La situazione è critica: la Coprob Italia ha annunciato l'interruzione della campagna di raccolta delle barbabietole nel 2026, mettendo a rischio un simbolo dell'eccellenza made in Italy e centinaia di posti di lavoro. De Poli ha coinvolto i ministri Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso, chiedendo un intervento urgente per rilanciare l'impianto.