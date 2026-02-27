Allarme isolamento giovanile | i dati spagnoli e la nuova strategia di Stato 2026-2030 per le scuole

Il governo spagnolo ha annunciato un piano strategico per il periodo 2026-2030, rivolto alle scuole e volto a contrastare l'isolamento tra i giovani. Secondo i dati recenti, un quarto degli studenti italiani si trova in questa condizione, segnalando una preoccupante diffusione del fenomeno. La strategia prevede interventi specifici per le istituzioni scolastiche, senza ulteriori dettagli sui singoli progetti.

Il governo spagnolo vara il piano strategico nazionale contro il preoccupante isolamento giovanile, un fenomeno che colpisce un quarto degli studenti. La strategia coinvolge direttamente le scuole, prevedendo investimenti per ridurre gli alunni per classe e introducendo specifici facilitatori relazionali.

Hikikomori, la stima di Crepaldi: “In Italia fino a 200mila casi”. L’allarme sull’isolamento giovanileIn Italia il fenomeno degli hikikomori, giovani che si ritirano dalla vita sociale isolandosi per lunghi periodi, avrebbe dimensioni ben superiori ai...

Allarme della First Cisl: il 75% del territorio è "deserto" bancario. Colpite 30mila imprese e le fasce deboli, con l'internet banking ai minimi nazionali. Il sindacato: "Rischio isolamento per il 90% dei centri" - facebook.com facebook