Alimentazione e longevità | folta la partecipazione all' incontro con il dottor De Roberto

Ieri pomeriggio al Comitato di Quartiere San Francesco di Salerno si è tenuto un incontro dedicato all'alimentazione e alla longevità, con la partecipazione di un medico specializzato. La sala era piena di cittadini interessati a conoscere aspetti legati a uno stile di vita sano. Il dottor De Roberto ha illustrato alcuni principi e consigli pratici rivolti a chi desidera migliorare la propria salute attraverso l’alimentazione.

Folta partecipazione per l'incontro su "Alimentazione e longevità", tenuto presso il Comitato di Quartiere San Francesco di Salerno, ieri pomeriggio, con il dottor Matteo De Roberto. Ad organizzare l'iniziativa, lo stesso Comitato di quartiere presieduto da Laura Vitale.