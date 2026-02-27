Alicia Keys si blocca a Sanremo | pubblicità al volo Ramazzotti sbotta e poi ribalta tutto sul palco

Durante la serata di Sanremo 2026, Alicia Keys ha avuto un imprevisto che ha portato a una pausa pubblicitaria improvvisa, mentre Eros Ramazzotti si è espresso con una reazione accesa e poi ha ripreso il controllo sul palco. L’evento ha visto un duetto molto atteso, con una partenza difficile e un finale che ha lasciato il pubblico col fiato sospeso.

Un duetto attesissimo, una partenza in salita e un finale da brividi. A Festival di Sanremo 2026, Alicia Keys vive una serata da montagne russe tra gaffe, problemi tecnici e un cambio di testo che conquista l’Ariston. L’ingresso accanto a Eros Ramazzotti promette un momento storico, ma qualcosa si blocca prima ancora che la magia inizi davvero. Interviene Carlo Conti, parte la pubblicità, e il cantante romano sbotta: “ Non è colpa mia “. Poi, però, arriva l’apoteosi. La terza serata del 26 febbraio si apre tra glamour e grandi ospiti. Dopo l’ingresso della supermodella Irina Shayk, che scherza con Carlo Conti dichiarando “ Sono qua per te, Carlo “, l’attenzione si sposta sul momento musicale più atteso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

