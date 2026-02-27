Alicia Keys l’illuminazione

Alicia Keys si presenta con il suo stile inconfondibile, mescolando voce e pianoforte in performance che catturano l’attenzione. La sua interpretazione di brani noti rivela una padronanza tecnica e un talento che la distinguono nel panorama musicale. La sua presenza sul palco trasmette energia e sensibilità, rendendo ogni esibizione unica e coinvolgente. La sua musica continua a suscitare interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Sanremo 76 Terza serata dove splende la stella dell'artista amreicana. Arrivano i primi verdetti: Nicolò Filippucci vince tra i giovani. I primi cinque non in ordine classifica sono: Arisa, Luchè, Serena Brancale, Sayf, Sal Da Vinci. Quando intona – pianoforte e voce – la sua Empire State of Mind, capisci la differenza tra un'interprete di statura internazionale con un brano dalla solidità compositiva di assoluto livello e la medietà di una buona parte dei protagonisti di questa settantaseiesima edizione del festival di Sanreemo.