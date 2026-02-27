Alexandru Adarici morto a Milano arrestato in Spagna il figlio dell' ex banchiere precipitato dal B&b

L'ex banchiere Alexandru Adarici è deceduto a Milano, mentre il suo figlio di 34 anni è stato arrestato in Spagna. L’uomo, coinvolto in un incidente al B&B, è stato fermato dalle autorità spagnole. La vicenda riguarda le circostanze di un episodio avvenuto in Spagna e le conseguenze legali che ne sono derivate. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine.

Alexandru Adarici, 54 anni, di nazionalità ucraina e romena, è morto il 23 gennaio scorso, precipitando da un b&b di via Nerino, a Milano. Per il decesso dell'ex banchiere e manager d'affari, è stato arrestato in Spagna il figlio 34enne. Secondo le indagini della Procura del capoluogo lombardo, l'uomo avrebbe "concorso" al sequestro del padre per costringerlo "a trasferire 250mila euro in criptovalute". L'ex banchiere Alexandru Adarici morto a Milano, il figlio arrestato in Spagna Il sequestro in via Nerino Ricostruiti gli ultimi spostamenti dell'uomo d'affari prima della morte La versione del figlio L'ex banchiere Alexandru... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Alexandru Adarici morto a Milano, arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere precipitato dal B&b Ex banchiere ucraino Alexandru Adarici morto a Milano, arrestato il figlio in SpagnaLa polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito venerdì in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla... Svolta nel giallo di via Nerino, a Milano: arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dal b&b La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato...