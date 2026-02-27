Alex de Minaur quest' anno vuole superare sé stesso

Quest'anno, Alex de Minaur punta a migliorare le sue prestazioni e a ottenere risultati più soddisfacenti rispetto al passato. Durante gli Australian Open di gennaio, ha affrontato sfide che non sono riuscito a superare, segnando un passo diverso nel suo percorso tennistico. Ora, il suo obiettivo è tornare in campo con determinazione per raggiungere traguardi più ambiziosi, cercando di colmare le lacune del passato.

Alex de Minaur, agli Australian Open di gennaio, non è riuscito a centrare l’obiettivo che inseguiva da anni. I suoi colpi filanti da fondo, il ritmo feroce e l’aggressività controllata gli hanno garantito titoli sui giornali e un posto stabile tra i protagonisti del torneo, ma nei quarti di finale si è trovato ancora una volta davanti al suo avversario più ingombrante: Carlos Alcaraz. La sconfitta ha rimandato di un altro anno il sogno di sollevare un trofeo di Slam davanti al pubblico di casa. Eppure, Melbourne ha mostrato un de Minaur diverso. Più aperto e disposto a mettersi in gioco. Fuori dal campo, nelle chiacchiere post?partita, ha parlato con naturalezza dei preparativi per il matrimonio imminente, trasformando le conferenze stampa in un piccolo romanzo sentimentale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Pronostico e quote Alex De Minaur – Botic Van de Zandschulp, Rotterdam 13-02-2026Alex De Minaur e Botic Van de Zandschulp si sfideranno sul campo centrale di Rotterdam per un posto in semifinale contro uno tra Humbert e O’Connell.

De Minaur: Dopo aver visto Djokovic battere Sinner in Australia quello che noti...Alex de Minaur, vincitore recente del torneo Atp 500 di Rotterdam, ma eliminato ieri sera al debutto al 500 di Acapulco in Messico, ha spiegato cosa ha notato e cosa l'ha particolarmente colpito di ... tennisworlditalia.com

Alex De Minaur: ranking, tatuaggio sul cuore, la fidanzata-collega e il ristorante italiano del padreAlex de Minaur, 25 anni, destro, 69 chili per 183 centirmetri d'altezza, si presenta a questa fase finale di Coppa Davis alla posizione numero 9 nel ranking Atp. Quest'anno ha vinto due titoli ... ilmessaggero.it

Locked and loaded for London Alexander Zverev and Alex de Minaur are officially set for Laver Cup London 2026. Zverev joins forces with Carlos Alcaraz as Team Europe aims to reclaim the Laver Cup, while de Minaur reunites with Taylor Fritz on Team x.com