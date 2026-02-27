Nel 2018, i geologi hanno segnalato il rischio di cedimenti di lunga durata, evidenziando come viadotti e strutture possano accelerare il deterioramento. La presenza di ponti, case, binari e tunnel mostra la complessità delle infrastrutture coinvolte, che richiedono controlli costanti e interventi mirati. La questione riguarda la sicurezza e la manutenzione di molte opere nel territorio nazionale.

Ponti, case, binari della ferrovia, tunnel. Non c’è limite alla capacità ingegneristica dell’essere umano e i più straordinari manufatti – per la foggia con la quale svettano e per la sfida che lanciano alla natura – possono essere costruiti e ammirati nelle situazioni più improbabili: a ottocentro metri di quota – sulla verticale di un grattacielo tutto vetri e metallo tal quale al Burj Khalifa –, esattamente come nella pancia più profonda del canale della Manica. Basta che tutto sia fatto a regola d’arte. Ecco, forse sarebbe bastato interrogarsi sull’etimologia di alcuni toponimi del levante spezzino – Canaletto, Fossamastra, Stagnoni – per capire, dalla fine dell’Ottocento in poi, che ci si accingeva a dare corpo a capannoni e infrastrutture su un sedime limaccioso come le sabbie mobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alert dei geologi nel 2018: "Cedimenti di lungo corso. Ma viadotto e manufatti accelerano il processo"

