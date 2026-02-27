Al via il Materia Prima Festival, un evento che attraversa diverse prospettive artistiche e culturali. Tra anteprime, artisti di rilievo e innovazione, il festival esplora nuovi modi di interpretare il contemporaneo. La manifestazione trasforma la città in uno spazio dinamico e inclusivo, dove si incontrano linguaggi diversi e si valorizza la creatività collettiva. Un appuntamento che invita a scoprire le molteplici sfaccettature dell’arte e della cultura.

di Giulio Aronica Luoghi, linguaggi, autori. Interpretare il contemporaneo attraverso sguardi laterali ed eterodossi, ma radicati nella quotidianità delle persone, trasformando la città in un organismo polivalente, accessibile, collettivo. La 13esima edizione del Materia Prima Festival - il festival curato da Murmuris con il sostegno di Comune, Regione Toscana, Ministero della Cultura e Fondazione Cr - presenta una rassegna dinamica e dialettica, dove il meglio del panorama teatrale e performativo su scala nazionale dialoga costantemente con il presente, la società, il pubblico: dal 4 marzo al 14 aprile, un mese di produzioni innovative, opere in LIS, spazi non convenzionali trasformati in palcoscenici che ospitano prime assolute, compagnie pluripremiate, creazioni site-specific e progetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il Materia Prima Festival. Da Hiroshima al Quattro Quarti. Anteprime, big e avanguardia

Al Teatro Cartiere Carrara la 13° edizione di Materia Prima FestivalSi terrà dal 4 marzo al 14 aprile 2026 la 13/ma edizione di Materia Prima Festival, l’evento dedicato al panorama teatrale e performativo...

Leggi anche: Jazz, funk e Resistenza: le 5 anteprime italiane da non perdere al Seeyousound Music Film Festival

Temi più discussi: Bando Giovani Euganei Evolution 2026: al via la 5^ edizione e i due incontri informativi a Conselve e Este; UE-Nigeria: al via i negoziati per cooperare in materia di R&I - APRE; Via libera preliminare al Testo Unico in materia d’imposte sui redditi; Al via il Materia Prima Festival. Da Hiroshima al Quattro Quarti. Anteprime, big e avanguardia.

C’è il Materia Prima Festival. Al Florida via al teatro immersivoCamminare in teatro, tra la platea e i camerini, tra gli sgabuzzini e il palco alla ricerca delle storie personali e pubbliche di una donna che ci precede, di cui possiamo sentire i passi e seguire i ... lanazione.it

Materia Viva Experience: al via la mostra gratuita che trasforma i rifiuti elettronici in un’avventura multisensorialeQuando ad andare in mostra non sono i capolavori dell’arte, ma la monnezza che diventa arte essa stessa, materia di scarto da sentire, toccare e da cui rinascere. Anche perché Se te ne fotti, sei ... greenme.it

Di quale #materia prima è fatto il #futuro Oltre la forma, prima dell'azione. Vi presento il tema di Rome Future Week 2026. Come Ambassador di #RFW, sono felice di accompagnarvi alla scoperta degli elementi di questa nuova alchimia. #RFW26 #MateriaPri x.com

Nel cuore dell’Asia Centrale il cotone uzbeko non è soltanto una commodity agricola. È una materia prima strategica che, trasformata in nitrato di cellulosa, entra nella produzione di propellenti ed esplosivi. - facebook.com facebook