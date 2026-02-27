Al via i test nelle scuole italiane con una grande novità | arriva la valutazione delle abilità digitali per i maturandi che saranno i primi a cominciare

A marzo, le scuole italiane iniziano i test Invalsi, un momento consolidato nel calendario scolastico. Per la prima volta, tra le prove, si inserisce anche una valutazione delle abilità digitali rivolta ai maturandi, che sono i primi a essere coinvolti. Questi test rappresentano un'occasione per verificare lo stato di avanzamento del sistema educativo e monitorare le competenze degli studenti.

Il mese di marzo porta con sé un appuntamento ormai fisso per il mondo della scuola italiana: le prove Invalsi, quella vasta operazione di monitoraggio che serve a scattare una fotografia dello stato di salute del nostro sistema scolastico. Per migliaia di studenti, dalle elementari alle superiori, è quindi il momento di mettersi alla prova con test standardizzati di italiano, matematica e inglese. E per i maturandi anche con le competenze digitali.

Prove Invalsi 2026, per i maturandi al via dal 2 marzo: debutta la prova sulle competenze digitaliPartiranno da lunedì 2 marzo 2026 le prove Invalsi per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

