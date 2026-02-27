Al via i cantieri per la Metro C Patanè | Lavori fino al 2036 In Zona 30 presto gli autovelox

Sono iniziati i lavori per la costruzione della Metro C, con una previsione di completamento nel 2036. L'assessore ai Trasporti ha annunciato che le operazioni di scavo per le nuove gallerie inizieranno nel 2028. Nel frattempo, in alcune zone della città saranno installati autovelox per migliorare la sicurezza stradale. I cantieri rappresentano una fase importante per lo sviluppo dei trasporti pubblici locali.