Al via i cantieri per la Metro C Patanè | Lavori fino al 2036 In Zona 30 presto gli autovelox
Sono iniziati i lavori per la costruzione della Metro C, con una previsione di completamento nel 2036. L'assessore ai Trasporti ha annunciato che le operazioni di scavo per le nuove gallerie inizieranno nel 2028. Nel frattempo, in alcune zone della città saranno installati autovelox per migliorare la sicurezza stradale. I cantieri rappresentano una fase importante per lo sviluppo dei trasporti pubblici locali.
L'assessore ai Trasporti e alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, parla a Fanpage.it: "Le talpe per scavare la Metro C partiranno nel 2028. Saranno 30mila le nuove strisce blu". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Metro C fino a Farnesina: partono i cantieri. “L’obiettivo è avere le nuove 7 stazioni entro il 2036”, dice il sindaco GualtieriSi lavorerà in parallelo sulle due tratte (Venezia-Mazzini e Mazzini-Farnesina) per fare più in fretta.
